Graciele Lacerda admite brigas com família de Zezé di Camargo: 'Eu só queria me defender'

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Esposa de Zezé di Camargo, Graciele Lacerda respondeu as acusações de que criou um perfil falo para ofender outras mulheres da família Camargo, especialmente Zilu, ex-esposa do seu atual companheiro.

Na última semana, a influenciadora conseguiu uma vitória na Justiça contra Amabylle Eiroa, namorada de Igor Camargo, filho caçula do cantor, e que era empresário do pai.

Na decisão, a nora de Zezé precisou apagar todas as postagens que fez acusando publicamente Graciele de ter criado um perfil falso nas redes sociais com o objetivo de criticar as mulheres da família Camargo.

Apontada por Amabylle como culpada por 'semear o caos" no clã dos Camargo, Graciele postou uma série de vídeos para afirmar que estava sendo injustiçada.

Agora, pela primeira vez, ela concede uma entrevista reveladora para uma TV, e abre o jogo sobre seu relacionamento com o sertanejo e as acusações que vêm sofrendo há anos.

"A gente não manda no nosso coração", diz ela, sobre a paixão pelo cantor. Sobre as polêmicas recentes, Graciele desabafa: "Eu só queria me defender".

A entrevista completa vai ao ar na noite deste domingo (10) no Domingo Espetacular, da Record, a partir das 19h45.

