Tapa de Will Smith no Oscar salvou seu casamento, diz Jada Pinkett

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jada Pinkett Smith, esposa do ator Will Smith, disse em entrevista à revista You que o tapa dado pelo marido no apresentador Chris Rock, durante o Oscar de 2022, salvou o seu casamento.

"Eu chamo isso [o tapa] de 'bofetada sagrada', porque muitas coisas positivas vieram depois dele", disse.

"Depois de todos esses anos tentando descobrir se eu sairia do lado de Will, foi preciso aquele tapa para eu ver que nunca o abandonarei. Quem sabe onde estaria nosso relacionamento se isso não tivesse acontecido?"

Will Smith agrediu Rock na cerimônia da Academia depois que o apresentador fez uma piada envolvendo a doença da esposa, a alopecia, condição capilar autoimune que leva a queda de pelos e cabelos.

Há dois meses, o ex-segurança do casal contou que, durante a festa de aniversário do ator Ben Affleck, Smith e Pinkett convidaram Jennifer Lopez para sexo a três.

