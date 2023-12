Ana Hickmann acusa ex-marido de desviar R$ 25 milhões de empresas; polícia investiga

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A apresentadora Ana Hickmann acusa o ex-marido, Alexandre Correa, de desviar ao menos R$ 25 milhões do capital de suas empresas desde 2018 para uso próprio. A delegacia de Itu (SP) e o MP-SP investigam o caso.

Segundo advogados de Ana, os desvios eram feitos com Alexandre falsificando as assinaturas da apresentadora da Record em cheques e diversos contratos de empréstimos com bancos, que agora cobram os valores devidos da ex-modelo.

O inquérito foi aberto no último dia 29 de novembro, a pedido da promotora de Justiça Mariane Monteiro Schmidt.

A polícia civil já começou as diligências, segundo o Notícias da TV. À reportagem, os advogados de Alexandre Correa enviaram nota afirmando que já entraram com recurso para parar as apurações.

Correa não agia sozinho, segundo a defesa de Ana Hickmann. Outras duas mulheres que atuavam na empresa Hickmann Serviços Ltda, ajudavam o seu ex-marido a esconder documentos.

Assim, a polícia investiga a possibilidade de Alexandre Correa responder por lavagem de dinheiro e associação criminosa.

A notícia-crime afirma também que as dívidas da apresentadora e de suas empresas ultrapassam R$ 34 milhões. Todas elas são de empréstimos não reconhecidos feitos por Alexandre.

Em nota, Enio Murad, advogado de Alexandre Correa, afirma que Ana Hickmann quer se livrar das dívidas que deixou e fazer com o que apenas Alexandre pague o débito.

"Os advogados de Alexandre declaram que todos os recursos captados no mercado financeiro foram depositados nas contas correntes da empresa e de ambos os sócios cujos valores constam contabilizados no imposto de renda de todos e cujos documentos se encontram à disposição das autoridades", diz a nota.

"Em razão do disposto no artigo 181 do Código Penal Brasileiro, e da inexistência de crimes patrimoniais entre marido e mulher a defesa de Alexandre já requereu o arquivamento das investigações na forma da lei, por falta de justa causa penal devendo ser absolvido sumariamente", concluiu os advogados de Alexandre.

Sobre os valores diretos dos desvios, a defesa de Alexandre não se pronunciou.