Gilberto Gil celebra sucesso do tratamento de Preta Gil contra o câncer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gilberto Gil postou uma série de fotos no Instagram ao lado da filha, Preta Gil, para celebrar a cura da cantora, diagnosticada com câncer de intestino em janeiro deste ano.

"Se a vida fere. Como a sensação do Brilho. De repente a gente brilhará", escreveu Gil na postagem, versos da letra de sua composição, "Realce". "O sucesso no tratamento de Preta Gil é a melhor notícia do ano para a família Gil."

"Te amo! Obrigada, pai, por tudo" escreveu nos comentários Preta Gil. Fãs e amigos também comemoraram a notícia.

"Amores, finalmente fazendo este vídeo tão esperado para vocês. O vídeo que eu digo, com todo o meu coração e com todo o aval dos médicos, venci o câncer do intestino!" anunciou a cantora no Encontro com Patrícia Poeta desta terça-feira.

"Venci essa batalha junto com a ajuda de Deus, dos meus orixás, das minhas santinhas, do amor de vocês, da minha família, e a competência irreparável dos médicos. Estou aqui para contar para vocês que acabou meu tratamento oncológico."