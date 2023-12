Cezar Black, Radamés, Tonzão e WL estão na roça em A Fazenda 15

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cezar Black, Radamés Furlan, Tonzão Chagas e WL Guimarães estão na roça e disputam a permanência na primeira eliminação dupla em A Fazenda 15. Os dois menos votados pelo público para continuar na disputa do prêmio de R$ 1,5 milhão deixam a competição nesta quinta-feira (14). André Gonçalves venceu a prova do fazendeiro e se salvou da 12ª berlinda da atração rural da Record.

André, Tonzão e WL se enfrentaram no desafio do dia. Os peões encararam uma prova com quatro etapas que exigia habilidade e agilidade. Na primeira, os competidores usaram a pontaria para conseguir abrir e retirar peças 3D de um depósito. Em seguida, eles tiveram que utilizar as peças para construir uma embalagem gigante da marca de um patrocinador do programa, em cima de uma base.

WL finalizou a etapa primeiro e foi direto para o desafio final. Na terceira fase, os dois participantes tiveram que desenrolar cordas de um carretel gigante e ligar na lateral dessa embalagem. André cumpriu o desafio primeiro e também seguiu para a etapa final que seria disputada em uma torre.

Na último etapa, cada peão se posicionou de um lado da torre. Eles tiveram que puxar pinos gigantes posicionados em sua lateral e escalar para chegar ao topo da estrutura. André bateu o sino primeiro e venceu a última prova do fazendeiro.