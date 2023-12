Gilberto Gil, Jards Macalé e Milton Nascimento vão juntos a show de Paul McCartney, no RJ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O último show de Paul McCartney no Brasil aconteceu na noite deste sábado (16), no Rio de Janeiro. Além de um estádio cheio, o ex-Beatle teve como público Gilberto Gil, Jards Macalé e Milton Nascimento.

O perfil oficial de Nascimento no Instagram postou uma foto do trio, com a legenda: "Minhas companhias da pesada para o show de hoje.". O cantor também compareceu na apresentação do inglês no começo deste mês.

Flora Gil, esposa de Gilberto, compartilhou registros do artista cantando "Hey Jude", um dos hits da ex-banda. "Que coisa mais linda! E os encontros e olhares de tantos, foi uma beleza, e olhe que tirar Gil de casa para show é duro viu."

