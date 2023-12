Céline Dion teve piora na saúde e perdeu controle dos músculos, diz irmã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Céline Dion perdeu o controle dos músculos, afirmou a irmã Claudette à imprensa, relatando uma piora no estado de saúde da artista.

No final do ano passado, a cantora de 55 anos recebeu o diagnóstico de uma doença rara, conhecida como Síndrome da Pessoa Rígida. A doença afeta o sistema nervoso, causando espasmos musculares e rigidez no corpo.

Até o momento, não há cura para a síndrome. Existem medicamentos que aliviam os sintomas, mas, quando a doença da cantora veio a público, os remédios já não faziam mais efeito.

Em entrevista publicada no site da revista canadense 7 Jours, Claudette Dion afirmou que sua irmã está arrasada com a progressão da doença. O tratamento continua, mas Claudette disse que alguns especialistas já desistiram de encontrar a causa para a doença da cantora.

Nesse cenário, a volta aos palcos deve demorar ainda mais para acontecer.

