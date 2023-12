Quetamina não é culpada por morte de Matthew Perry, opina médico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte de Matthew Perry, o Chandler da série "Friends", pelo uso de quetamina pode enganar a opinião pública, afirmou o médico Zaid Fadul, especialista no uso dessa substância, ao portal americano TMZ.

Em outubro, o ator foi encontrado morto, em sua casa em Los Angeles, dentro de uma banheira de hidromassagem. O laudo toxicológico apontou que Perry tinha um nível de 3.540 ng/ml de quetamina no corpo, o que pode ter provocado um afogamento.

Para se ter uma ideia, os pacientes cirúrgicos que usam a substância como anestésico ficam com um nível de 1.000 ng/ml a 6.000 ng/m. Perry usava cetamina para tratar o vício em drogas. A informação foi divulgada pelo artista, em sua autobiografia, intitulada "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível".

Fadul, porém, disse ao TMZ que a quetamina não pode ser culpada pela morte. O médico não desacreditou o laudo, mas afirmou que qualquer substância sedativa poderia ter o mesmo efeito, ocasionando o afogamento do ator.

Para o diretor da BetterU, empresa que oferece terapias com a substância, culpar a quetamina pode fazer com que as pessoas não queiram ver mais a substância como uma opção viável para seu tratamento. Segundo Fadul, a quetamina pode, sim, auxiliar no tratamento contra a ansiedade e a depressão.