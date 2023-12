Elefante-marinho que circula entre humanos preocupa autoridades na Austrália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os moradores da Tasmânia, na Austrália, têm um novo morador curioso e diferente. Ele não tem duas patas, mas empaca a circulação do trânsito e corre atrás de crianças para brincar com elas.

O elefante-marinho apelidado de Neil pesa mais de 600 quilos e, desde junho de 2022, convive entre moradores do local. Um perfil no Instagram foi criado para compartilhar momentos do animal pelas ruas. Entre as publicações, há vídeos dele andando no meio de uma estrada, impedindo o trânsito de carros, tomando sol no quintal de uma casa, brincando com cones e correndo atrás de crianças e adultos.

Apesar do clima aparentemente tranquilo, as autoridades se preocupam com a presença constante de Neil. O ecologista Clive McMahon, do Instituto de Ciências Marinhas de Sydney, disse em entrevista ao jornal New York Times que elefantes-marinhos ficam em terra firma para trocar de pelo, mas o comportamento dele é incomum.

É provável que sua mãe tenha se perdido em uma praia perto da cidade e, sem outros animais de sua espécie para socializar, ele teve uma juventude solitária. "Os elefantes-marinhos normalmente retornam aos lugares onde nasceram, então é provavelmente por isso que Neil pensa que esta é sua casa".

Em 2022, as autoridades do estado tiveram que realocar o elefante-marinho depois que cães e pessoas o assediaram. Um biólogo disse que, como Neil pode crescer e engordar ainda mais, é importante que ele não se acostume a ficar entre humanos.

Alguns moradores disseram ao veículo Neil é querido pela comunidade e reagia apenas quando as pessoas se aproximavam demais.