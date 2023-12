Rico Melquiades promete seguir com publicidade para a Blaze

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rico Melquiades, influenciador digital e ex-participante de A Fazenda 13, afirmou que seguirá fazendo publicidade para a Blaze, empresa de jogos de azar que é alvo de investigação da Polícia Federal. Questionado por seus seguidores sobre ter medo de ser preso, ele disse: "lógico que não. Eu não faço nada de errado".

Nesta quarta-feira (20), ele publicou stories no Instagram falando sobre o assunto e confirmou que seguirá com o vínculo. "Tive reunião com meus advogados e advogados da empresa e vi o que o Fantástico não mostrou", escreveu, sem especificar o que teria sido apresentado a ele.

Depois da exibição de uma reportagem no Fantástico (Globo) neste domingo (17) sobre supostas atitudes ilícitas da empresa, muitos influenciadores estão buscando uma rescisão de contrato para se desvincular da plataforma. Entre os nomes, estão a atriz Mel Maia e a ex-BBB Larissa Santos.

"Parece que só tem eu que divulgo a Blaze", complementou Melquiades horas depois de afirmar que seguirá com o contrato. "Mas tem um monte de influenciador que continua sim com contrato com a Blaze, só tiraram da bio para esperar a poeira abaixar e, quando a poeira abaixar, voltarem a divulgar. Aí, enquanto isso, só tem eu que dou a cara para bater, que divulgo."

Nesta terça-feira (19), Rico divulgou um dos joguinhos de aposta de dinheiro. "É um jogo, você ganha e você também pode perder", disse. Na gravação, ele fez questão de repetir muitas vezes que a pessoa pode perder ao jogar.

A Blaze começou a ser investigada após apostadores denunciarem que valores altos não eram pagos pela plataforma, o que configura estelionato. Em nota, a empresa afirma que tem sede em Curaçao e que, então, a atividade dela não configura infração penal mesmo que os apostadores sejam brasileiros.