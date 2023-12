Rapper Kayblack relata ter sido internado após convulsão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Kayblack contou que foi internado às pressas após convulsionar. O artista disse ter sido hospitalizado na noite de sexta-feira (22) depois de ter uma febre alta que gerou uma convulsão. "Tive uma das piores noites da minha vida", escreveu nos stories.

"Tive que ficar internado o dia todo em observação. Pensei que dessa noite não iria passar. Ainda estou em repouso e recuperação, mas fiz diversos exames e tomei diversas medicações na veia", falou no sábado (23).

Ele pediu desculpas aos fãs por não ter conseguido dar um posicionamento antes.

Kayblack é o segundo artista de trap mais ouvido do Brasil no Spotify, escreve o jornalista Jairo Malta ao blog Sons da Perifa. Com um pouco mais de 9,5 milhões de streams mensais, ele fica atrás de Veigh. O trapper paulista se apresentou este ano no festival The Town.