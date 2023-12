Cher pede à Justiça tutela do filho de 47 anos após ser acusada de sequestrá-lo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Cher entrou com um pedido de tutela de seu filho Elijah Blue Allman, de 47 anos, meses depois de ser acusada pela nora de sequestrá-lo, segundo o portal de notícias americano Vulture.

Autora de hits como "Believe", ela acredita que, devido a problemas relacionados ao abuso de substâncias, Allman seja incapaz de gerenciar a própria vida financeira. O documento ao qual o portal teve acesso diz ainda que Cher "está preocupada que qualquer valor dado a Elijah será gasto imediatamente com drogas, o deixando sem recursos e pondo sua vida em risco".

A decisão foi tomada meses depois de a mulher de Allman, Marie Angela King, acusar Cher de ter contratado quatro homens para sequestrá-lo. Em dezembro de 2022, ela afirmou que o quarteto removeu, à força, o marido de seu quarto de hotel durante uma comemoração de aniversário de casamento. Um deles teria dito que foi contratado por Cher.

Allman está atualmente numa clínica de reabilitação, à qual King não tem acesso. No passado, o filho de Cher já havia falado publicamente sobre seus problemas com o vício, e disse ter começado a beber e a usar drogas com 11 anos de idade. Seu pai, o músico Gregg Allman, também enfrentou problemas semelhantes. Ele morreu há seis anos.

Procuradas, as partes envolvidas no caso não responderam aos pedidos por comentário da Vulture.

