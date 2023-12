Danny Masterson, de 'That 70's Show', vai para a cadeia cumprir pena por estupros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido por seu trabalho em "That '70s Show", o ator Danny Masterson, 47, foi admitido na Prisão Estadual de North Kern em Delano na quarta-feira (27), onde deverá começar a cumprir sua pena de 30 anos por estupros cometidos.

A primeira foto dele vestindo o uniforme da cadeia foi divulgada pelo Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia. Segundo a agência, ele passa por um processo de classificação e recepção que pode levar 90 dias.

Segundo a ABC News, Masterson cumprirá duas sentenças de 15 anos consecutivas, uma para cada acusação.

Em setembro, Danny foi condenado pelo estupro de duas mulheres cerca de 20 anos atrás. A sentença foi anunciada por uma juíza do tribunal de Los Angeles, nos Estados Unidos.

As vítimas afirmaram que Masterson as teria drogado e as estuprado em incidentes separados, entre 2001 e 2003, em sua casa em Hollywood.

O ator já havia sido condenado em junho pelos dois estupros em um segundo julgamento. O primeiro, em novembro do ano passado, foi anulado, porque outro júri não havia conseguido chegar a uma decisão unânime.

Masterson ganhou fama com a estreia, em 1998, de "That '70s Show", na qual interpretava Steven Hyde e dividia a tela com Mila Kunis e Ashton Kutcher. Voltou a trabalhar com Kutcher em "The Ranch", da Netflix, mas foi demitido em 2017, quando foi acusado pela primeira vez de agredir sexualmente várias mulheres. Seu personagem foi eliminado da trama.