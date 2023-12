Escritor e DJ: quem é homem que caiu no mar em cruzeiro com Alexandre Pires e Ana Castela

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O homem que caiu em alto-mar durante um cruzeiro, que teria show de Alexandre Pires e tem apresentação de Ana Castela confirmada, foi identificado. Trata-se de Carlos Alberto Mota Candreva, de 32 anos.

A informação foi confirmada pelo F5 junto à assessoria de imprensa da Marinha. Candreva é DJ e escritor, posta poesias em sua conta no Instagram, onde tem cerca de 14 mil seguidores.

Natural da cidade de Tupã, no interior de São Paulo, Carlos participava da viagem acompanhado de uma pessoa com quem se relacionava. Foi após uma discussão que ele caiu ao ar, de forma intencional. Ele ainda não foi encontrado.

As buscas continuam e vão até o fim da tarde deste domingo (31). O trabalho é feito pela Marinha, com a ajuda do Navio-Patrulha Maracanã. O barco possui 54 metros de largura e pode navegar no mar durante dez dias sem pausas para reabastecimento.

Em nota, a Marinha diz que tem um "compromisso com o Serviço de Busca e Salvamento Marítimo" e incentivou a participação da sociedade por meio do telefone 185 para denúncias e emergências náuticas que venham a acontecer nas festas de fim de ano.

Na noite de sábado (30), a Guarda Costeira autorizou que o cruzeiro MSC Preziosa siga sua rota e que as atrações musicais voltem a animar quem está a bordo do navio.

Os shows programados para acontecerem até a Virada, no Rio de Janeiro, deverão ocorrer normalmente. Nomes como Léo Santana, Durval Lellys, Ana Castela e Gustavo Mioto estão confirmados.

No sábado, Alexandre Pires se preparava para a sua apresentação quando as sirenes do cruzeiro 'Réveillon em Alto Mar' tocaram e avisaram que um homem havia caído. Pires cancelou sua apresentação.