Timothée Chalamet prova chocolate brasileiro e elogia Sonho de Valsa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O elenco do filme "Wonka" (2023), que conta a origem de Willy Wonka, foi convidado para provar dez chocolates de todas as partes do mundo. Um deles foi o Sonho de Valsa, produzido aqui no Brasil.

Quem mais chamou a atenção foi o protagonista Timothée Chalamet, protagonista do filme. Entre todos, Chalamet pareceu ter gostado mais justamente do nacional.

"É muito gostoso", afirmou o ator. O convite foi feito pelo Buzzfeed, em dezembro, na época do lançamento do filme. O vídeo, no entanto, começou a viralizar nas redes sociais agora.

Timothée e o elenco de "Wonka" quiseram saber qual o motivo que fazia o bombom ser famoso no Brasil. Foi explicado que o lance dele é que o Sonho de Valsa é dado de presente para alguém que se ama.

Parte dos atores chegaram a comparar o Sonho de Valsa com o Kit Kat, mas foi mostrada uma diferença. "O lance é o creme de caju", disse o apresentador do Buzzfeed.