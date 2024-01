Eric Faria prevê dificuldades agora como comentarista da Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Eric Faria, que pelos últimos 25 anos trabalhou na Globo como repórter de campo, agora terá uma nova função na emissora: ele vai virar comentarista de futebol.

Essa mudança de rota foi confirmada por ele mesmo em suas redes sociais. "Queria agradecer aos amigos e amigas que ao longo de 25 anos de reportagem estiveram ao meu lado. Seja dentro ou fora da Globo, empresa que eu amo e que me deu tudo. Ganhei de presente um delicioso convite: ser comentarista", publicou.

"Largar o que eu sempre fiz na vida não é fácil. Mas, depois de tanto tempo, resolvi topar uma nova empreitada. O começo não vai ser fácil. O caminho será longo. Vamos desafiar", emendou.

Como antecipado pela Folha de S.Paulo em novembro, Faria já gravava testes desde o início daquele mês. Ele era elogiado pelos seus chefes, que gostaram de seu desempenho. Eric Faria passará a atuar em programas e transmissões do SporTV e, eventualmente, da Globo na TV aberta, a depender de sua evolução.

A Globo decidiu testar e promover Eric para o comentário por notar que faltam jornalistas como comentaristas em suas transmissões, especialmente no Rio de Janeiro. Hoje, são poucos que atuam na capital fluminense.

O jornalista já estava bastante em evidência. Em setembro, ele foi flagrado xingando o então técnico do Flamengo Sampaoli em áudios vazados do intervalo da transmissão da Globo do jogo entre Flamengo e São Paulo, pela final da Copa do Brasil.

Durante uma conversa informal que acabou sendo divulgada nas redes sociais, Faria sugeria que o treinador tivesse um "problema cognitivo" por não repetir a escalação do time e o chamou de "imbecil".