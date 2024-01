Selena Gomez afirma que próximo álbum pode ser o último

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Selena Gomez refletiu sobre os desejos para este ano e deixou um alerta aos fãs. Talvez seu próximo álbum seja o último de sua carreira.

Em entrevista a um podcast, a artista afirmou que pretende se dedicar à atuação. Atualmente, ela interpreta Mabel na série "Only Murders in the Building", que tem três temporadas.

"Sinto que tenho mais um álbum dentro de mim, mas, em um mundo perfeito, provavelmente escolheria atuar", disse. A conversa ainda não está disponível, mas foi disponibilizada à revista Variety.

Selena ainda afirmou que os trabalhos simultâneos a que se dedica, em conjunto com sua marca de cosméticos, a deixam cansada. "Isso me afetou porque adoro trabalhar e isso me distrai das coisas ruins. Quanto mais velha fico, mais gostaria de encontrar algo em que me decidir."

O próximo álbum ainda não tem data de estreia, mas uma de suas músicas, "Single Soon", foi lançada em agosto do último ano.