'Ele já não faz parte da equipe', diz Maite Perroni sobre afastamento de empresário do RBD

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O empresário Guillermo Rosas foi afastado do RBD. Depois de vários rumores de um suposto desvio de dinheiro durante a "Soy Rebelde Tour", os cinco integrantes do grupo mexicano decidiram tirar o gestor do comando da banda. Quem falou a primeira vez sobre o desligamento de Rosas foi Maite Perroni.

"Começamos um ciclo com ele, estávamos compartilhando com ele o início de toda essa turnê, alguns shows, e depois continuamos", destacou a cantora em um trecho divulgado pela revista Hola.

"Neste momento não podemos fazer qualquer tipo de declaração que faça tal afirmação [de desvio], estamos apenas fazendo um encerramento administrativo da turnê e depois poderemos ter mais clareza sobre as coisas. Ele já não é parte da equipe", concluiu.

Maite também falou sobre as especulações de que Rosas tinha uma preferência por Anahí: "Acho que essa já é a percepção de outras pessoas e não é importante". Por fim, ela garantiu que o RBD não pretende substituir o ex-gerente. "Ninguém ficou no lugar do Rosas, na realidade éramos uma sociedade, só a sociedade foi modificada, em vez de seis, ainda somos cinco", explicou.

Os boatos sobre o afastamento começaram quando Anahí tirou os dados da empresa de Guillermo de sua empresa da bio do Instagram. Em seguida, Christopher Uckermann e até Andrés Tovar, marido da Maite, deixaram de seguir o profissional.

Segundo a imprensa mexicana, os fãs denunciaram que o empresário teria desviado aproximadamente US$ 250 mil (R$1,2 milhão) por meio de pacotes VIPs que prometiam interação com a banda. Já o programa de TV "Chisme No Like" afirmou que Rosas não apresentou as notas fiscais, além de não ter repassado o dinheiro para os artistas.

