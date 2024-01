Ex-protagonista de 'Malhação', Daniel Dalcin vende frango assado no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Dalcin, 38, que protagonizou a temporada de 2009 de "Malhação" (TV Globo), hoje vende frango assado no Rio de Janeiro.

Dalcin se manifestou após Daniel Erthal viralizar como vendedor ambulante em Copacabana. Ele contou que, assim que deixou a TV Globo, passou a trabalhar como atendente em uma loja de roupas.

"Há sete anos, quando meu pai estava com câncer, eu tinha feito muitas novelas - inclusive na Globo. Saí da Globo, fui fazer teatro e, depois, as coisas ficaram um pouco 'escassas' para mim. Fui trabalhar em uma loja como vendedor. É a coisa mais digna do mundo", disse, em vídeo no Instagram.

O ator ressaltou os benefícios de ter mais de uma fonte de renda. "É uma coisa extremamente digna e necessária no Brasil. A gente não pode só trabalhar com uma coisa só hoje em dia. Afinal de contas, está apertado para todo mundo".

Dalcin também afirmou que as novas experiências profissionais contribuem para a atuação. "Essa nova função só vai enriquecer seu trabalho de ator. A profissão de ator permite ser todas as outras possibilidades. É mérito e digno trabalhar com outras coisas. E, todo mundo que sabe dar a grande virada, colhe muitos frutos".

Atualmente, o ator está à frente do Copa Chicken, loja especializada em frango assado localizada no bairro de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Em "Malhação", Dalcin interpretou o vilão Alex Bacelar. Além dele, a temporada também teve como protagonistas Bianca Bin e Micael Borges.