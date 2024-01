Fernanda Bande, confeiteira e modelo, é confirmada no BBB 24

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Confeiteira e modelo, Fernanda Bande, 32, é a nova participante do BBB 24. A confirmação foi feita durante o intervalo da novela "Terra e Paixão", da Globo, nesta sexta (5), no chamado Big Day.

Formada em Moda em uma universidade particular do Rio de Janeiro, Fernanda diz que é muito ligada às artes. Mesmo com sua ligação com a moda, sua paixão é a cozinha.

Fernanda entra na casa comprometida. Ela tem um casal de filhos e revela que precisou se virar para sustentar sua família depois que se separou do ex-marido.

Atualmente, mora com os filhos na casa dos pais, onde cuida de todas as despesas. Além de trabalhar como modelo fotográfica e se dedicar aos trabalhos com bolos e confeitaria, também atua como bailarina.

Fernanda diz que gosta de dançar forró, ritmo que começou a estudar aos 15 anos, e de fazer artesanato. Adianta que sua personalidade e segurança podem chamar a atenção em um primeiro momento, mas reforça que não está disposta a abrir mão de ser quem é.

"Sou bondosa e sei lidar com as pessoas, mas o meu jeito de falar incomoda. Até me amar, vão me odiar", acredita ela. Também afirma que não é barraqueira, pelo contrário: considera que é carinhosa e que tem talento para apaziguar o ambiente, se for preciso.

O BBB 24 estreia na segunda (8), e ainda terá participantes revelados no domingo (7), no Fantástico. O comando segue nas mãos de Tadeu Schmidt.