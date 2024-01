Wanessa Camargo, cantora, é confirmada no BBB 24

GUSTAVO LUIZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wanessa Camargo, 41, está confirmada no camarote do BBB 24. O anúncio foi feito nesta sexta (5), na programação da Globo. O nome da celebridade era um dos mais especulados para compor o elenco do reality que estreia na próxima segunda (8).

Filha mais velha de Zezé Di Camargo e Zilu Godói, a cantora nasceu em Goiânia e começou a carreira musical em 2000. No ano seguinte, estreou nas telonas com o filme "Xuxa e os Duendes", ao interpretar a Fada Mel.

Wanessa gravou para o mesmo longa uma das suas canções mais famosas "Tudo Que Você Sonhar". Depois da ascensão ao estrelato, sua imagem estava em todo lugar, ela estampou de capas de cadernos escolares a revistas no início do milênio. Apesar das alegrias na profissão, ela conta que aprendeu cedo a lidar com críticas e comparações: "Na vivência fui me preparando e criando casca"

Em 2023, a famosa esteve envolvida em ao menos duas polêmicas, a primeira foi uma crise entre seus fãs e os da cantora Anitta, 30. Wanessa, que diz "ser a primeira artista popular brasileira a fazer um reggaeton em português", precisou intervir no conflito para enfatizar que estimular a competição feminina não é seu objetivo. Na ocasião, ela aproveitou para elogiar a colega de profissão.

O segundo conflito com participação da sister foi familiar. Após briga entre sua mãe, Zilu, e a atual esposa do seu pai, Graciele Lacerda, o clã Camargo passou o Natal separado.

Wanessa revela que gosta de se desafiar, participar de jogos e trabalhar em equipe. Nas tarefas de casa, conta que sabe lavar uma louça como ninguém e que organização é seu forte, mas adianta que não domina habilidades na cozinha.