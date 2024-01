Ator de 'Transformers' e acusado de abusos, Shia LaBeouf se converte ao catolicismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ator da franquia de 'Transformers', Shia LaBeouf acaba de se converter ao catolicismo e considera virar diácono, segundo a Agência de Notícias Católica. A província americana franciscana-ocidental capuchinha publicou fotos dele e fez um relato sobre seu novo momento.

"Estamos entusiasmados por compartilhar que o nosso querido amigo Shia LaBeouf entrou totalmente para a Igreja neste último fim de semana através do sacramento da confirmação. Os frades franciscanos capuchinhos estão radiantes por recebê-lo e testemunhar o seu profundo compromisso com a sua jornada de fé", diz trecho da publicação.

"Shia LaBeouf, conhecido pelo seu incrível talento e paixão na indústria do entretenimento, embarcou numa profunda jornada espiritual que o levou a abraçar os ensinamentos da Igreja Católica. Sua decisão de entrar plenamente na Igreja é um testemunho do seu desejo sincero de crescer no seu relacionamento com Deus e viver os valores do Evangelho", afirma outro trecho.

Em 2020, Shia foi acusado de abusar da cantora FKA Twings, que na ocasião era sua ex-namorada. Ela afirmou que ele teria transmitido conscientemente doenças sexualmente transmissíveis e a teria estrangulado.

Numa das ocasiões, segundo ela, LaBeouf dirigia "de forma imprudente, removendo o cinto de segurança e ameaçando bater se ela não declarasse seu amor por ele". Ao deixar o carro, segundo o relato de Twigs, ele a teria seguido, agredido e a jogado contra o veículo enquanto gritava com ela, antes de tê-la forçado a voltar para dentro do automóvel.

Em resposta ao jornal New York Times, que repercutiu a história, o ator disse ser alcoólatra e que não estava em posição de comentar os efeitos de suas ações sobre as pessoas.

"Não tenho desculpas para o meu alcoolismo ou agressividade, apenas racionalizações. Tenho sido abusivo comigo mesmo e com todos ao meu redor por anos. Tenho um histórico de ferir as pessoas mais próximas de mim. Tenho vergonha dessa história e sinto muito por aqueles que magoei. Não há mais nada que eu possa dizer."