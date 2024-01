Ator de 'Harry Potter' estará na 3ª temporada de 'The White Lotus'; conheça novo elenco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O elenco da terceira temporada de "The White Lotus", série da HBO, está crescendo. A produção de sucesso da HBO adicionou seis novos membros ao elenco, segundo informações obtidas pela Variety. Um deles é Jason Isaacs, ator britânico conhecido por ter interpretado Lúcio Malfoy na saga "Harry Potter"

Os outros novos integrantes da temporada são: Leslie Bibb, de "Homem de Ferro", Dom Hetrakul, de "The Outrage", Michelle Monaghan, de "Missão Impossível 3", Parker Posey, de "A Escada", e Tayme Thapthimthong, de "Skin Trade".

As novas adições se juntam à atriz Natasha Rothwell, que volta para o papel de Belinda, personagem que era gerente de spa do hotel da primeira temporada e interagia diretamente com a personagem Tanya McQuoid.

A produção da série está prevista para começar em fevereiro na Tailândia. Detalhes exatos da trama estão sendo mantidos em segredo, exceto pelo fato de que seguirá um novo grupo de hóspedes em uma propriedade do White Lotus Resort.

"The White Lotus" se mostrou um sucesso imediato para a HBO quando estreou em 2021. A primeira temporada, ambientada no Havaí, recebeu 20 indicações ao Emmy e dez prêmios, incluindo melhor série limitada ou antológica. A segunda temporada, que estreou em dezembro de 2022 e se passou na Sicília, recebeu 23 indicações ao Emmy, incluindo melhor série dramática. O Emmy deste ano será em 15 de janeiro.