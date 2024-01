Repórter perde diamante de quatro quilates no Golden Globes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Keltie Knight, 41, perdeu a pedra de diamante do anel que usava enquanto apresentava o Globo de Ouro.

A repórter do canal E! Entertainment Television pediu ajuda para encontrar a pedra preciosa. Ela disse que o diamante desapareceu durante o evento.

Ela apareceu com um anel sem o diamante que o enfeitava enquanto apresentava a premiação. "Gente, emergência no Golden Globes: se você é uma celebridade e vir um diamante de quatro quilates no tapete vermelho, por favor, devolva para a Keltie Knight, do E!, porque sumiu. E... é real", suplicou Keltie, em story publicado no Instagram.

A pedra aparentemente caiu do anel sem que ela percebesse. "Eu estava com o diamante quando terminei a maquiagem porque eu o limpei. Quando posei para fotos [no tapete vermelho], tinha sumido", detalhou. Ela chegou a publicar fotos ajoelhada no evento, enquanto procurava o item.

No final da noite, Keltie alegou que ainda não o havia encontrado. "Terminei o tapete vermelho e estou no banho. Ainda sem o diamante".

Leia Também: Jodie Foster critica geração Z: "São irritantes no trabalho"