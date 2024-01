Jonathan Majors, condenado por agressão, diz que espera voltar para Hollywood

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jonathan Majors, considerado culpado na Justiça americana pelos crimes de assédio e agressão contra a coreografa Grace Jabbari, sua ex-namorada, disse em entrevista que se sentiu surpreso com a decisão do juri.

"Estou ali e o veredicto é dado. Eu penso: 'como isso é possível com base nas evidências?'" disse Majors à ABC News. O ator disse que se sentiu "chocado e com medo."

Majors foi acusado de agredir Jabbari no banco de trás do seu carro. No processo, a coreografa relatou que foi golpeada após pegar o telefone do ator e ver uma mensagem de outra mulher, que dizia a Majors que gostaria de estar beijando-o naquele momento.

A prisão aconteceu após o ator ligar para a emergência no dia seguinte para socorrer Jabbari, que estava desacordada no chão de seu apartamento. Jabbari tinha uma lesão na cabeça, uma ferida na orelha e um dedo quebrado.

Quando questionado pela jornalista da ABC sobre os ferimentos de Jabbari, Majors disse não saber como a ex-namorada se feriu. "Deus quisesse que eu soubesse. Me daria claridade, alguma paz", disse. Ele disse ainda que foi irresponsável com "o coração" da coreografa, mas não com seu corpo, e negou as agressões.

"Eu sou um atleta. Eu conheço meu corpo, sei como se mexe. Eu sei da minha força e a falta dela, entende? Nada disso foi usado contra ela."

A Marvel encerrou o contrato com o ator após a decisão do juri. O ator iria interpretar o vilão Kang no filme "Kang in Avangers: Kang Dynasty", esperado para 2026, e na série "Loki", da Disney.

"Você trabalha duro e, de repente, acabou", disse o ator sobre a decisão da Marvel. O ator também disse que espera voltar para Hollywood um dia.

A empresa que representava Majors também reincidiu o contrato com o ator, assim como o exército dos Estados Unidos, que parou de usar sua figura para anúncios de recrutamento.