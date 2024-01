Com documentário sobre 8 de janeiro, GloboNews tem alto ibope e vence Globo de Ouro

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A estreia do documentário "8/1 - A democracia resiste", dirigido por Julia Duailibi e Rafael Norton, fez a GloboNews ter grandes índices de audiência na TV por assinatura no último domingo (7).

O canal de notícias da Globo superou seus principais concorrentes nos canais de notícias, CNN Brasil e Jovem Pan, e ficou na vice-liderança geral no Ibope PNT da TV paga, segundo dados obtidos pela reportagem.

Exibido das 23h30 às 0h45, a produção chegou a picos de 1 ponto de audiência. Cada ponto na TV paga representa cerca de 180 mil telespectadores.

A GloboNews obteve uma audiência 169% maior nessa faixa horária em comparação com as quatro semanas anteriores. Entre os canais de notícias, a audiência ficou 3.501% acima do segundo lugar, a CNN Brasil; e 22.846% em relação a Jovem Pan, a terceira colocada.

Considerando todos os canais de TV por assinatura, a GloboNews perdeu no horário apenas para o canal Viva, que exibia uma maratona da reprise da novela "América" (2005). O Globo de Ouro, transmitido pela TNT na TV paga, ficou em terceiro.

O filme dos jornalistas Julia Duailibi e Rafael Norton, que também dividem direção e roteiro, mostra imagens inéditas dos atos de vandalismo de 8 de janeiro de 2023, em Brasília (DF), reconstitui hora a hora a tentativa de golpe.

A produção revela como autoridades dos Três Poderes agiram nos bastidores para proteger a democracia brasileira. O documentário será reexibido pela Globo em TV aberta na quarta-feira (10), depois do BBB 24.