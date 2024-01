Galvão Bueno ganha quadro no É de Casa após mudança contratual com a Globo

(FOLHAPRESS) - Galvão Bueno vai estrear em março um quadro no programa É de Casa, exibido nas manhãs de sábado pela Globo. A novidade faz parte do novo acordo do narrador com a empresa. Ele agora está atrelado ao departamento de entretenimento da emissora.

No quadro, ainda com nome provisório de A Voz da Emoção, Galvão contará relatos reais de superação de pessoas que já tiveram muitas dificuldades na vida.



O objetivo é humanizar e popularizar o É de Casa, que em pesquisas realizadas, ainda tem sido visto como um programa com dicas elitistas.

A princípio, o quadro ficará no ar por apenas dois meses. Caso faça sucesso, poderá ter uma segunda temporada futuramente.



A novidade introduz Galvão Bueno de vez no entretenimento do canal. Em 2023, a Globo ajustou o contrato de Galvão Bueno. Pelo novo acordo, ele deixa de ter vínculo com a área esportiva. Para este ano, pelo menos um programa já está certo para Galvão comandar: ele vai estrear como apresentador de um reality show.



O projeto terá exibição multiplataforma, na TV aberta e no streaming. A produção será em parceria com a Play9, agência pertencente ao youtuber Felipe Neto e ao ex-executivo da Globo João Pedro Paes Leme.



A Play9 é a empresa que cuida dos projetos de Galvão em plataformas digitais. A atração que será comandada por ele vai misturar Big Brother com game, e buscará um novo narrador para atuar no Grupo Globo. Ou seja, além dos desafios de locução, a convivência será um problema.



O programa já começou a ser roteirizado pela agência, em conjunto com a emissora. A expectativa é de que a seleção dos participantes comece em todo o Brasil nas próximas semanas.

