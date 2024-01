Causa da morte de Sinéad O'Connor é revelada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Sinéad O'Connor morreu de causas naturais. A informação é do The New York Post.

A artista morreu em julho, aos 56 anos, em Londres. "O legista, portanto, encerrou o trabalho na [investigação de] sua morte", informou um representante do Tribunal de Justiça de Southwark, em Londres, ao TMZ.

Na época, as autoridades policiais do Reino Unido informaram que a "morte não estava sendo tratada como suspeita".

Amigos contaram como foram "pegos de surpresa" pela morte repentina em casa. Sinead tinha exibido com entusiasmo seu novo apartamento em uma mensagem de vídeo para os fãs no início de julho e planejava o lançamento de seu novo álbum e uma turnê em 2024.'

PLANO DE AÇÃO' PARA OS FILHOS

Em caso de morte súbita, Sinéad O'Connor deixou um "plano de ação" para os filhos.

À revista People, em 2021, a famosa instruiu como os filhos deveriam agir caso morresse de forma repentina.

A cantora tinha o interesse de proteger sua música, seus bens e sua herança — evitando que outros se apossassem e prejudicassem seus filhos.

