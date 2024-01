Timothée Chalamet nega rixa entre Kylie Jenner e Selena Gomez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após boatos de que Selena Gomez teria discutido com Kylie Jenner no Globo de Ouro tomar os holofotes, o namorado de Jenner, o ator Timothée Chalamet, foi questionado a respeito de uma suposta rixa e colocou panos quentes na situação.

Encontrado no meio da rua pelo TMZ, primeiro o intérprete de "Wonka" não quis se pronunciar. Ele usava um capuz para se esconder e andava rápido pelas ruas de Beverly Hills. Depois, com a insistência da fotógrafa em saber se haveria uma briga, o ator reforçou que tudo é besteira. "Elas estão de boa", respondeu.

No último domingo (7), começou a viralizar um vídeo que mostrava uma conversa ao pé do ouvido entre Selena, Taylor Swift e Keleigh Teller. Nas imagens, Selena parecia se queixar de alguma coisa.

Internautas começaram a tentar desvendar o teor do bate-papo. Essa conversa teria ocorrido após Selena pedir uma foto com Timothée e supostamente receber uma negativa de Kylie.

No vídeo, tanto Taylor quanto Keleig se mostram abismadas com o que escutam da cantora norte-americana. Selena e o ator se conheceram durante as gravações do filme de Woody Allen "Um Dia de Chuva em Nova York" (2019).