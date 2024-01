Banda Uó prepara turnê nostálgica com estreia em festival no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Banda Uó, desmanchada em 2018, vai voltar para uma nova turnê. Formado pelos cantores Mateus Carrilho, Davi Sabbag e Mel Oliveira, o grupo de tecnobrega ficou famoso no início da década passada por cantar letras com humor escrachado.

A maratona de shows, chamada "O Reencontro", começa no dia 20 de abril no Hopi Pride, festival LGBTQIA+ do Hopi Hari. A apresentação vai ocorrer no parque de diversões, que fica em Vinhedo, no interior de São Paulo.

A ideia é que o show misture músicas dos dois discos da banda ao longo de 1h30, distribuindo-as em blocos dedicados a diferentes ritmos musicais. Devem estar no repertório as canções mais famosas, caso de "Arregaçada" e "Búzios do Coração".

Como é de praxe em shows de música pop, a ideia é levar aos palcos dançarinos, banda e pirotecnias. O grupo promete ainda fazer releituras das suas canções, e não revela por quais outras cidades pretende passar.

"A Banda Uó nunca fechou as portas. Sempre pairou no ar a possibilidade da volta desde que anunciamos o hiato. Agora recebemos uma proposta que fez a gente parar e pensar", afirma Sabbag.

A Banda Uó foi criada em 2010 em Goiânia. Após fazer sucesso em festas da cidade, e viralizar na internet com uma versão abrasileirada de "Whip My Hair" da cantora Willow Smith, o grupo lançou seu primeiro disco e, aos poucos, ganhou projeção nacional.

Após anunciarem sua separação, os três artistas seguiram carreira solo. Carrilho se destacou entre eles ao lançar o hit "Corpo Sensual" com Pabllo Vittar em 2017.