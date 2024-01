Namorada de Defante é filha de atriz veterana e quase foi engenheira

(UOL/FOLHAPRESS) - Diogo Defante, 35, assumiu o namoro com Bella Camero, 31.

QUEM É BELLA CAMERO?

Natural do Rio de Janeiro, Bella Camero é atriz. Ficou conhecida pelas participações em "Malhação" em 2011 e 2018, "A Grande Família" e atuações nos filmes "Confissões de Adolescente" (2014), "Marighella" (2019), "Urubus" (2020) e "Lov3" (2022).

"Decidi fazer coisas na minha profissão, que estivessem alinhadas aos meus pensamentos ideológicos. Aí surgiu o convite do teste para 'Marighella' [...] Com meu trabalho quero ajudar a jogar luz em histórias que foram apagadas, que tentam ser silenciadas a todo custo por quem está no poder", disse a atriz em entrevista ao O Popular

É filha da também atriz Dida Camero. "É aquela questão: não tem com quem deixar o filho, coloca para fazer a peça junto", brincou Bella em entrevista a Patrícia Kogut em 2018.

Chegou a cursar dois períodos de engenharia, mas desistiu para focar na atuação. "Não tive esse momento de decisão [pela atuação], quando vi já estava ali. Cheguei a cursar dois períodos de Engenharia, e a minha mãe achava a coisa mais linda do mundo. Mas não estava conseguindo conciliar. A minha profissão era a de atriz e eu tinha como hobby a física, a biologia e a química".

