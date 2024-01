Elton John quer ganhar R$ 50 milhões com leilão de itens pessoais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Elton John, 76, resolveu colocar à venda um acervo com mais de 900 itens de arte e pessoais. A ideia dele é arrecadar o equivalente a R$ 50 milhões. Estão entre os itens um famoso piano, roupas exclusivas e bota personalizada (veja abaixo).

Segundo o New York Times, uma antiga moradia dele foi totalmente esvaziada para uma série de leilões, a partir do próximo dia 21 de fevereiro.

O piano de cauda Yamaha usado por ele para compor seu espetáculo da Broadway "Billy Elliot" está entre os objetos, com valor equivalente a mais de R$ 240 mil. O objeto mais caro é um quadro com pintura de Banksy de 2017 de um homem mascarado atirando um buquê de flores. O valor é de mais de R$ 7 milhões.

Marido de John, o empresário David Furnish falou sobre a iniciativa. "Com o passar do tempo, as paredes ficaram mais cheias", disse.

Ele também explicou o motivo de colocar tanta coisa à venda. Ambos já pensam em aposentadoria. O pianista já não faz grandes turnês pelo mundo. "No futuro, podem surgir mais vendas, presentes para instituições e para amigos."

Leia Também: Me arrependo, diz Gypsy Rose Blanchard, pop star nos EUA por mandar matar a mãe abusiva