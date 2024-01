Igor Jansen, ex-estrela infantil do SBT, assina com a Globo para nova novela das seis

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Conhecido por estrelas novelas infantis do SBT nos últimos anos, como "As Aventuras de Poliana" (2018-2020) e "Poliana Moça" (2022-2023), o ator Igor Jansen é o novo contratado da Globo.

Igor fará um papel importante em "No Rancho Fundo", próxima novela das seis da emissora, que irá substituir "Elas por Elas" a partir do mês de abril. Jansen já trabalha nas primeiras leituras de roteiro e na pré-produção do folhetim.

Jansen fez teste para a novela em dezembro, e foi muito bem avaliado pelo diretor Allan Fitterman, diretor artístico da trama. A novela será escrita por Mário Teixeira, o mesmo de "Mar do Sertão" (2022).

Na trama, Igor Jansen interpretará um dos irmãos da protagonista Quinota, interpretada por Larissa Bocchino, e irá contracenar com Andreia Beltrão, que será sua mãe na produção. O papel de Jansen será um dos alívios cômicos da novela.

Será o primeiro trabalho de Igor Jansen na Globo. Com apenas 19 anos de idade, Jansen ficou famoso ao ser o mocinho de duas novelas infantis do SBT, onde fez par com Sophia Valverde.

Nascido em Fortaleza, no Ceará, ele estreou como ator em "O Shaolin do Sertão" (2016), filme que abriu portas para que conseguisse o papel de João em "As Aventuras de Poliana". No SBT, o ator também participou do reality culinário Bake Off Brasil, do SBT, em 2018.

"No Rancho Fundo" conta a história de Quinota (Larissa Bocchino), uma jovem sertaneja ingênua e romântica. Sua vida se transforma quando conhece Marcelo (ator não definido), um homem que vem da fictícia Lapão da Beirada, uma metrópole maior e mais desenvolvida.

Quinota e Marcelo se apaixonam, mas um dilema surge quando a mãe de Quinota, a rigorosa Zefa Leonel (Andrea Beltrão), flagra a situação. Em uma cidade onde a honra familiar é inegociável, a reputação de Quinota fica em jogo sem uma união oficial.

No entanto, Marcelo abandona Quinota e foge para a cidade grande, recusando-se a casar. Determinada a resolver a situação, Zefa Leonel parte em busca de Marcelo com sua filha, enfrentando um cenário completamente desconhecido em Lapão da Beirada.

A trama terá alguns atores e atriz que fizeram parte de "Mar do Sertão" e novatos. Clara Moneke, por exemplo, fará parte do elenco da novela após o seu sucesso em "Vai na Fé" (2023).

"No Rancho Fundo" é escrita por Mário Teixeira, com direção de Allan Fiterman. O texto é livremente inspirado na peça A Capital Federal, escrita por Artur Azevedo.