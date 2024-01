TV de qualidade morreu, diz David Chase, criador da série 'Família Soprano'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 25 anos da estreia de "Família Soprano", famosa série sobre familiares mafiosos em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o roteirista David Chase criticou executivos e disse que a era de ouro da televisão acabou.

Em entrevista ao The Times, o autor definiu o último quarto de século como um "ponto fora da curva" para os dramas ambiciosos e mais complexos. "Estou falando ainda sobre muitas outras pessoas extremamente talentosas por aí pelas quais sinto cada vez mais pena", disse.

Segundo ele, pensando na audiência cada vez mais distraída, executivos pedem produções mais simples e chegaram a alertá-lo para não fazer televisão que "exija que o público se concentre".

Ele ainda acrescentou que, apesar de ser o 25º aniversário da série que foi considerada um marco nas produções de TV, o momento não é de celebração. "Talvez devêssemos encarar como um funeral", disse.

Programas elogiados pela crítica, como foi o caso de "Família Soprano", "Breaking Bad" e "Mad Men", segundo Chase, não são mais encomendados hoje em dia.

Um exemplo é que junto da roteirista Hannah Fidell, têm tentado emplacar um programa sobre a vida de uma prostituta de luxo e, de acordo com ele ele, após algumas rodas de reuniões, os dois foram informados de que o programa é muito complexo para o público. "Me disseram para simplificar", afirmou Chase.

Um dos desafios é captar a atenção do espectador. "A medida em que avançamos, estamos cada vez mais envolvidos em multitarefas".

E este clima o faz lembrar do final dos anos 1990, quando "Família Soprano", antes de ter sido aceita pela HBO, foi rejeitada por outras emissoras. "Naquela época, o processo era repulsivo. Nas reuniões, sempre pediam para tirar a única coisa que tornava um episódio digno de ser feito. Eu deveria ter desistido", disse ele.

Chase ainda criticou os executivos de serviços de streaming que, para ele, estão em uma situação pior do que a da televisão. "Não podemos fazer nada que faça muito sentido e que exija concentração. E para o streaming está piorando. Estamos voltando ao ponto em que estávamos".

