Atriz de 'Succession' diz que foi repreendida por comer bolo e chamada de 'ninguém'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz australiana Sarah Snook, uma das protagonistas da série "Succession", disse que foi chamada de "ninguém" por um diretor de elenco e que foi repreendida por comer um bolo de chocolate.

Ela relembrou os casos em entrevista ao jornal inglês The Times. Sem citar nomes, ela disse que um produtor de cinema a repreendeu na frente de todo o elenco e da equipe técnica no set porque tinha comido um pedaço de bolo. "Eu estava morrendo por dentro", disse.

Em outro episódio, depois de conseguir um papel num filme, ela afirmou que o diretor de elenco disse que ela era uma "ninguém", e que iriam clarear seus dentes, escurecer seu cabelo e contratar um personal trainer para que ela perdesse peso e tivesse uma "aparência adequada".

Snook disse que concordou com as falas, pensando: "Para ter sucesso, tenho que ser todas as coisas que não sou eu".

A australiana venceu o Globo de Ouro de melhor atriz por seu papel em "Succession", série de sucesso da HBO. Ela concorre na mesma categoria do Emmy, marcado para esta segunda-feira.