Alec Musser sofria com complicações de 'caso severo de covid', diz noiva

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Alec Musser, que morreu aos 50 anos no último sábado (13), sofria com complicações de um "caso severo" da covid-19, segundo a noiva dele, Paige Press.

Paige disse que Alec havia contraído o coronavírus e adquirido complicações de um "quadro severo" da doença. Ela destacou que o artista era uma pessoa de hábitos saudáveis e havia se imunizado contra a covid. As informações são da Fox News.

"Ele era uma pessoa muito saudável. Quero dizer, ele tinha especial atenção pelo corpo e o que acontecia com ele. Alec era um homem maravilhoso, o melhor noivo. Uma pessoa de coração muito gentil", declarou.

Causa oficial da morte ainda não foi divulgada. Ator foi submetido a uma autópsia para determinar o que provocou sua morte.

Alec Musser era conhecido por interpretar um "bonitão" no filme "Gente Grande". Ele também atuou na novela "All My Children" entre 2005 e 2007 e na série "Desperate Housewives" em 2011.

Adam Sandler lamentou a morte do colega. "Eu amava esse cara. Não posso acreditar que ele partiu. Um cara tão maravilhoso e divertido. Pensando no Alec Musser e na família dele e mandando todo o meu amor. Uma pessoa realmente ótima e com o coração maravilhoso", escreveu no Instagram.

