Reação de Ryan Gosling ao ganhar prêmio de melhor música em premiação viraliza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ryan Gosling garantiu um momento engraçado aos internautas que acompanharam o Critics Choice Awards, premiação que ocorreu na noite de domingo (14), nos Estados Unidos. O evento é um termômetro para o Oscar, que acontece em março.

Uma das categorias é melhor canção original e quem levou o prêmio foi "I'm Just Ken", cantada pelo ator em "Barbie". Ao ser anunciado como vencedor, Gosling demonstrou surpresa e pareceu não acreditar.

WAKE UP BABE NEW RYAN GOSLING REACTION JUST DROPPED pic.twitter.com/gGRSOwkX8v