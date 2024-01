Oscar Maroni, 72, é internado em casa de repouso e filhos pedem curatela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Oscar Maroni, dono da casa noturna Bahamas Club, está internado em uma casa de repouso na capital paulista desde o dia 27 de dezembro. Os filhos do empresário entraram com pedido de curatela, que responsabiliza um dos herdeiros por administrar o patrimônio do pai. Maroni tem 72 anos e tem quatro filhos: Aritana, Aratã, Acauã e Aruã.

A ação de curatela foi protocolada no dia 9 de janeiro. Pessoas próximas ao empresário afirmam que, desde essa data, as visitas a ele na casa de repouso foram restritas apenas à família. Segundo eles, o empresário está incomunicável e impossibilitado de trabalhar.

Em conversa com a reportagem, Aritana, que é ex-participante dos reality shows Masterchef (Band), A Fazenda (Record) e Power Couple (Record), disse que o pai está na casa de repouso por vontade própria e que pode sair quando quiser.

"Vocês conhecem meu pai, vocês acham que a gente faria algo contra a vontade dele? Ele sai e entra na hora que quiser", afirmou. "Escolhemos um local próximo ao Bahamas justamente para ele poder ir lá resolver as coisas dele. Ele não gosta de ficar longe."

Maroni sofreu uma queda no final de dezembro e passou por cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro. Após receber alta do hospital, ele foi encaminhado direto para a casa de repouso -a princípio, temporariamente, enquanto se recuperava da cirurgia.

"Meu pai foi proibido pelos médicos de ficar sozinho em casa porque ele não pode correr o risco de sofrer outra queda. Ele não parece, mas é um senhor de idade. Tanto eu quanto meu irmão Aruã já tentamos levá-lo para morar conosco ou na fazenda, mas ele se recusa", afirmou Aritana. "[O local] é tipo um flat, é muito legal", diz a filha.

A primogênita também negou que exista o pedido de curatela, documento ao a reportagem teve acesso. Ela afirma que a única ação que tramita na Justiça diz respeito ao inventário da mãe dela, Marisa Vaccari Maroni, morta em 2022. Marisa tinha cotas do Bahamas em seu nome.

REI DA NOITE

Oscar Maroni é dono de um patrimônio milionário que inclui, além da casa noturna, um complexo de hotéis e uma fazenda em Araçatuba, no interior paulista, dedicada à pecuária de corte. Ele também foi publisher das revistas Hustler e Penthouse no Brasil.

Desde novembro de 2023, parte das cotas do Bahamas passou a pertencer ao hospital Albert Einstein, após execução de uma dívida de mais de R$ 50 mil de Maroni com a instituição beneficente.

No mesmo mês, o empresário foi detido após bater com sua BMW em outros três veículos. Poucas semanas depois, sofreu uma queda e bateu a cabeça, o que acarretou uma cirurgia.

Procurado pela reportagem, o advogado de Maroni, Leonardo Pantaleão, afirmou desconhecer tanto a internação de seu cliente quanto o pedido de curatela. "Não sei de nada, você me pegou de surpresa", afirmou. A advogada dos filhos, Karla Lemos, que protocolou a ação de curatela, não quis se pronunciar.

A reportagem procurou Oscar Maroni por telefone, mas não conseguiu contato.

A casa de repouso Cora Residencial confirmou, via assessoria de imprensa, que o empresário está "hospedado" em uma das unidades. A reportagem questionou se ele foi internado voluntariamente, mas não obteve resposta.

"O Cora Residencial comunica que o empresário Oscar Maroni está hospedado em uma de nossas unidades e que, em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, não está apta a divulgar nenhuma outra informação sobre nosso hóspede", diz o comunicado.