Como Bruna Griphao definiu corpo pós-BBB

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Raphaela Pereira, personal trainer de Bruna Griphao, detalhou a rotina de exercícios rigorosa da atriz para redefinir o corpo após participação no BBB 22 (TV Globo).

A personal contou que, assim que Bruna deixou o reality, ela investiu em treinos com pouco peso. "Quando saiu do BBB ela fez muitos treinos metabólicos, com pouca carga ou só o peso do corpo. São 12 exercícios divididos em blocos e você repete três vezes", disse Raphaela, em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

A programação, no entanto, foi intensificada. "Agora ela mescla esse junto com o treino de musculação, com mais carga".

Raphaela relatou a rotina da atriz, que só descansa uma vez na semana: "A Bruna treina de segunda a sábado e faz cardio de duas a três vezes na semana. Ela faz escada e ama. Ela foca bastante nos treinos de glúteo e inferiores".

Por fim, a personal contou que exercícios para a barriga já não são prioridade para Bruna. "Hoje ela não treina tanto o abdômen mais, porque já fortaleceu muito o core [músculos das regiões abdominal, lombar e pélvica]. Ela treina quatro vezes na semana inferiores e nos outros dias o corpo inteiro. Às vezes ela treina duas vezes por dia".

