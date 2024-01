Contrato longo e aumento de faturamento: Patrícia Poeta supera desconfiança na Globo

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Depois da tormenta, a paz. Patrícia Poeta começa 2024 em boa fase com a Globo por diversos motivos. Além da estreia do novo cenário do Encontro na última segunda (16), as conquistas de 2023 começam a ser celebradas agora.

Patrícia acertou no ano passado um contrato de prazo extenso com a Globo, sem muito alarde. Esse novo vínculo é válido até 2026.

Procurada pela reportagem, a assessoria da apresentadora confirmou o compromisso por longo prazo, mas optou por não falar a duração do contrato, por questões de confidencialidade.

Além disso, o Encontro se estabilizou. No ano passado, o programa conseguiu média de 7,2 pontos de audiência na Grande São Paulo. Foi líder com tranquilidade. Cada ponto equivale a 191 mil indivíduos na capital paulista.

O faturamento da atração, seja com vendas comerciais de intervalo ou ações de merchandising, cresceu 15% no ano passado em relação a 2022, quando Patrícia assumiu definitivamente a atração.

Todos esses fatores fizeram Patrícia superar uma desconfiança e um problema existente até junho do ano passado. Até então, Patricia era criticada por conta de uma suposta disputa que existiria entre ela e o seu então parceiro de programa, Manoel Soares.

Soares saiu da Globo, e a situação se estabilizou. No seu lugar, a emissora deu mais espaço para Valéria Almeida e Tati Machado, que conseguiram apaziguar o programa no ar, além de terem mais química com Poeta.

Neste ano, a Globo vai dar mais espaço para Patrícia Poeta fora do Encontro. A ideia é usá-la mais em outras atrações, em participações, e como convidada de programas da casa, para falar sobre diversos assuntos.