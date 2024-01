Atriz de Emily in Paris revela que infecção a deixou em estado crítico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ashley Park, a Mindy Chen de "Emily in Paris", revelou que passou as últimas semanas em estado crítico após uma infecção.

Ela estava de férias em outro país quando precisou ser internada. "O que começou como uma amigdalite virou choque séptico grave, infectando e afetando vários dos meus órgãos. Sou grata por minha saúde ter melhorado, apesar do que nos disseram no início", escreveu a atriz no Instagram, sem especificar o país onde estava.

Ela diz que ainda não se recuperou completamente. "Não queria compartilhar o que está acontecendo porque ainda estou me recuperando... Mas agora sei que estou segura e o pior já passou".

A atriz agradeceu o namorado, que também trabalhou em "Emily in Paris".

"Sou grata acima de tudo pelo Paul Forman, que ficou incondicionalmente ao meu lado durante tudo isso. Você acalmou os meus medos e me apoiou em ambulâncias, uma semana na UTI, prontos-socorros assustadores, inúmeros exames e injeções, dor excruciante e tanta confusão enquanto estávamos sozinhos do outro lado do mundo, longe de todo mundo que conhecemos. Eu te amo, Paul. Mais do que eu consigo expressar".

Lily Collins, estrela da série, se emocionou nos comentários. "Eu mal consigo olhar essas fotos sem chorar. Eu te amo, irmã. Serei sempre grata por você estar melhor e ao Paul, por seu coração incrivelmente grande e por ficar do seu lado durante todo o processo. Mal posso esperar para abraçar os dois", escreveu.