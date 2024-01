Filho de Rick Harrison, astro do reality 'Trato Feito', morre aos 39 anos após sofrer overdose

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Adam Harrison, filho do criador e protagonista do programa "Trato Feito", Rick Harrison, morreu de overdose nesta sexta-feira, em Las Vegas. Ele tinha 39 anos e sua morte foi noticiada pelo site TMZ. A notícia foi confirmada em um comunicado da família.

"Nossa família está extremamente triste com a morte de Adam. Pedimos por privacidade enquanto estamos de luto com sua partida", diz o texto divulgado. As circunstâncias da morte de Adam ainda são desconhecidas, incluindo quando e onde ocorreu a overdose, mas o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas anunciou que uma investigação sobre sua morte já foi aberta.

Os Harrison são famosos por estrelar o reality do History Channel, que acompanha a rotina de uma loja de penhores em Vegas, onde compram e vendem objetos históricos e vintage, colecionáveis, joias, brinquedos retrô e o que mais julgarem que tenha valor (financeiro ou afetivo).

Adam é o filho do meio de Rick, grande estrela do show, e chegou a trabalhar no negócio da família por algum tempo antes de se afastar para se dedicar a uma carreira própria e viver longe dos holofotes. Rick Harrison tem três filhos: Corey, o mais velho e mais famoso, que trabalha com o pai e o avô na loja de penhores e é uma das grandes estrelas do reality; Adam; e o mais novo Jake, que está cursando faculdade.

Leia Também: Snoop Dogg diz que recusou oferta de 100 milhões do OnlyFans