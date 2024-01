Íris Abravanel conta como conheceu Silvio Santos: 'Ele era muito branco, parecia uma lombriga'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Casada com Silvio Santos há 42 anos, a autora de novelas Íris Abravanel, 75, foi entrevistada nesta sexta (19) por Danilo Gentili no programa The Noite. Com o contrato recém-renovado com o SBT, Gentili começou o papo perguntando sobre a vida pessoal de sua empregadora. "É verdade que você o conheceu na praia?".

Íris confirmou.

Ela então contou que se tratava de uma praia que só podia ser acessada de lancha. "Eu estava negra, eram férias de janeiro." Gentili então fez um aparte "bronzeadona....". Tratava-se da Praia do Saco do Major, no Guarujá, o que já rendeu uma piadinha de duplo sentido: "Ah, você conheceu o Silvio no saco do major?", brincou o entrevistador. "Eu chamo só de Praia do Major", disse, rindo, a dramaturga.

Em seguida, lembrou que estava comendo "marisco cru" quando Silvio chegou em sua lancha. "Ele desce branquelo, grande, parecia uma lombriga". Íris não deu maiores detalhes sobre o "approach" do "Dono do Baú", como ele a paquerou, nem falou sobre o comecinho do namoro.

Mas disse que tinha 19 anos à época e que, quando o pai ("uma fera, andava sempre armado") soube do relacionamento, "ficou louco". "Ele dava soco na parede e dizia que eu era uma burra por me meter com um homem de televisão. Ele queria matar o Silvio".

O empresário, hoje com 93 anos, chamou então o futuro sogro para conversar. "Quando meu pai voltou, estava apaixonado por ele", contou.