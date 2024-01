Victor Sarro, ex-parceiro de Fátima Bernardes e Regina Casé na Globo, fecha com SBT

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Ex-parceiro de Fátima Bernardes, Regina Casé e Serginho Groisman na Globo, e passagens importantes na Record, o humorista Victor Sarro fechou acordo com o SBT.

O comediante será parte do elenco do É Tudo Nosso, atração que será uma das novidades da emissora de Silvio Santos para 2024. A atração será comandada por Benjamin Back, âncora esportivo em sua primeira investida no entretenimento.

Sarro será uma espécie de co-apresentador e fará alguns quadros com pegada humorística na atração, que será um programa de auditório com referências ao antigo Pânico na TV (2003-2012).

O humorista tem experiência na televisão. Sua primeira aparição foi no programa Tudo é Possível (2005-2012), comandado por Ana Hickman na Record, em 2010, onde venceu um concurso.

Na Globo, foi repórter e redator do Encontro com Fátima Bernardes em seu primeiro ano, redator e integrante do elenco do Esquenta!, com Regina Casé, e roteirista e comediante do Altas Horas com Serginho Groisman.

Em 2016, volta à Record para ser roteirista do Programa do Porchat, talk-show comandado por Fábio Porchat na emissora.

Em 2020, apresentou o programa Anitta Entrou No Grupo, ao lado da cantora Anitta, no Multishow. No mesmo ano, em uma nova passagem pela Record, se tornou apresentador digital da 12ª temporada do reality show A Fazenda, com os quadros Cabine de Descompressão e Live do Eliminado.

Sua última experiência na TV foi na RedeTV! em 2021, para apresentar o Galera Esporte Clube, programa esportivo mesclado com humor, junto com Júlio Cocielo, Lucas "Cartolouco" Strabko e Letícia Esteves. Em outubro, também passou a apresentar o Encrenca, do qual saiu em janeiro de 2022.