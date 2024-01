Estou desesperada, diz Gabriela Medeiros, a intérprete de Buba em 'Renascer'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Bastante compreensível a ansiedade de uma jovem atriz às vésperas de sua estreia na TV. Quando essa estreia é no papel de uma personagem emblemática, que entrou para a história da teledramaturgia brasileira então... "Estou desesperada", resume com bom humor Gabriela Medeiros, 22.

Ela é a Buba no remake de "Renascer", nova novela das 21h, da Globo, que estreou na segunda-feira (22) -a personagem entra na segunda fase, que deve começar em duas semanas. "Na verdade, é um mix de sensações que nem sei explicar direito", conta, interrompendo a entrevista para beber água. "A boca vive seca de nervosismo", diz.

Buba, para refrescar a memória, foi interpretada por Maria Luisa Mendonça na versão original, há 31 anos. Era "hermafrodita", termo usado naquela época para se referir às pessoas intersexo (a letra I da sigla LGBTQIA+) -aquelas que nascem com características físicas, genéticas ou hormonais que não se enquadram nas definições biológicas típicas de masculino e feminino. Desta vez, a personagem é uma mulher trans, assim como Gabriela.

"O que vai ser contado é uma história de amor. Ela se envolve com José Venâncio (Rodrigo Simas) e os dois vão lutar por esse relacionamento", diz. Gabriela acredita que Buba veio para mudar a sua vida, "não em um lugar de exposição midiática, mas em um lugar de amadurecimento pessoal".

Gabriela diz estar preparada para as possíveis críticas e até mesmo comentários transfóbicos que está sujeita a receber no decorrer da novela assinada por Bruno Luperi, neto do autor do texto original, Benedito Ruy Barbosa: "Estou aberta porque não dá para controlar. Não está ao meu alcance. O que está ao meu alcance é receber o amor. Espero receber amor".

A atriz conta ainda que assistiu à primeira versão da novela e esmiuçou como foi a construção de Buba. "Troquei muito com o Bruno (Luperi) , com a preparadora de elenco (Marcela Bergamo) e os atores. Ela é uma personagem muito sensível e complexa", comenta a atriz. Maria Luisa Mendonça também deu uns toques para Gabriela. "É uma pessoa maravilhosa. Foi muito solícita e falou que eu deveria ir pelo caminho da doçura. Buba é doce", afirma.