Jason Momoa diz que 'previu' erupção histórica de vulcões no Havaí

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jason Momoa, 44, disse que teve uma "premonição" antes que dois vulcões entrassem em erupção no Havaí, sua terra natal.

O ator estava no arquipélago gravando Chief of War quando a erupção ocorreu. "Mauna Loa e Kilauea entraram em erupção. Acho que foi pela primeira vez na história [que isso aconteceu]", disse Momoa, em entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live!.

Ele alegou que chegou a comentar sua "premonição" com a equipe. O ator e outros profissionais trabalhavam próximo aos vulcões um dia antes da erupção. "Eu estava dirigindo o episódio final. Nós estávamos nos campos de lava e eu disse, no começo das filmagens: 'Os vulcões vão entrar em erupção quando fizermos isso'. Ninguém acreditou em mim. Eu fiquei tipo: 'Vai entrar em erupção'".

Momoa teria repetido o alerta horas antes do desastre. "Eu estava no carro com meu melhor amigo Brian, e disse: 'Os vulcões vão entrar em erupção esta noite. Isso era 11h, e, às 4h da manhã, recebemos a ligação de que Mauna Loa entrou em erupção".