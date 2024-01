Morre cantora Dani Li aos 35 anos após ficar internada por cirurgia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Dani Li morreu na tarde desta quarta-feira (24), aos 35 anos em Curitiba, no Paraná.

A informação foi confirmada pelo marido da artista, Marcelo Mira, ao portal G1. A artista estava internada há quase uma semana após realizar um procedimento cirúrgico

Rainha do brega, ela ficou famosa com o hit "Eu Sou da Amazônia", um presente do poeta amapaense Osmar Júnior, que, em seguida, se tornou produtor da cantora

Osmar se pronuncia: "Nós tínhamos uma grande amizade. Ela era muito trabalhadora, honesta e humilde", falou Osmar à Rede Amazônica. "nesta quarta-feira (24) faleceu uma das maiores cantoras que a gente viu nascer, até um dia amiga"

A morte também foi lamentada por Marcelo Dias, vereador de Macapá: "A Câmara Municipal de Macapá recebe com profundo pesar a notícia do falecimento da cantora Dani Li, ocorrido na tarde desta quarta-feira, 24 de janeiro, em Curitiba, no Paraná. Conhecida como a Musa da Amazônia, Dani Li era muito jovem, de um talento enorme e um futuro brilhante pela frente, mas a fatalidade impõe uma grande perda para a música amapaense"

