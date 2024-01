Apresentadora Beca Milano, do 'Bake Off Brasil', deixa o SBT após sete anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beca Milano deixou esta semana a grade de funcionários do SBT. A apresentadora trabalhava no canal desde 2017, quando estreou na programação com o reality "Fábrica de Casamentos".

Milano também trabalhou como jurada do "Bake Off Brasil", onde apareceu em sete temporadas do programa e no derivado "A Cereja do Bolo".

A artista decidiu sair do SBT para se dedicar a projetos pessoais, incluindo a criação de conteúdo em suas redes sociais e um evento itinerante de confeitaria. Este último projeto já teve duas edições em 2023, em Curitiba e São Paulo.