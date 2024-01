Globo quer Angélica como apresentadora do novo Estrela da Casa

(FOLHAPRESS) - No final do ano passado, a Globo anunciou o nome e a previsão de estreia do novo reality musical, o Estrela da Casa, que deve chegar à emissora em agosto de 2024. Agora o mistério gira em torno de quem vai comandar a atração criada por Boninho, diretor do núcleo de variedades da emissora, e sua equipe após o encerramento do The Voice Brasil.

O dono da ideia quer Ana Clara Lima no comando do programa. A ex-BBB tem uma torcida grande, tanto internamente quanto nas redes sociais, para ganhar uma atração própria na TV aberta.

Desde 2019, ela já esteve à frente de vários projetos do grupo, tendo passado pelo extinto Vídeo Show, pelo Túnel do Amor (Multishow) e pelo Panelaço Ao Vivo (GNT), entre outros. Atualmente, ela está no ar com A Eliminação, onde entrevista eliminados do BBB 24, também no Multishow.

Contudo, o F5 apurou que a cúpula da Globo tem dúvidas quanto ao nome por acreditar que a ex-BBB ainda não tem tanta força no mercado publicitário. Por isso, colocou outro nome na mesa: o de Angélica. A mulher de Luciano Huck, que ficou 24 anos na empresa e teve seu contrato fixo encerrado em 2019 (de lá pra cá seu vínculo com a emissora é por obra), já foi avisada sobre a possibilidade de assumir o Estrela da Casa.

Em uma entrevista recente ao programa Roda Viva, ela comentou sobre uma provável volta à emissora em 2024. "Tem [um novo projeto], mas eu não posso falar. Não está nem roteirizado. Se a gente fala, acaba que sei lá... Aí vem minha espiritualidade querendo manter tudo no segredo", despistou.

A criação do programa foi uma estratégia da Globo para suprir a falta de um reality musical no segundo semestre, espaço que antes era ocupado pelo The Voice Brasil, que estreou em 2012, teve 22 edições e chegou ao fim no ano passado. O novo formato lembra o extinto Fama (2002-2005), uma produção de confinamento com provas musicais. As quatro temporadas, inclusive, foram apresentadas por Angélica.

O Estrela da Casa deve ter 50 episódios exibidos aos sábados. Os participantes serão cantores anônimos e vão ficar confinados em uma casa tal como no BBB. Eles vão viver o processo de criação de uma carreira musical no programa. O reality também vai ser transmitido no Globoplay e alguns desdobramentos irão ao ar no Multishow.

Procurada, a Globo só confirma que um reality musical irá entrar na grade de programação no segundo semestre.

