Regina Casé diz que teve lesão na córnea causada por cola de cílios postiços: 'Muito assustador'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Regina Casé, 69, compartilhou com seus seguidores nesta sexta-feira (26) que passou por um susto no final do ano passado. Ela teve um problema nos olhos e chegou a ficar dois dias sem enxergar.

A atriz contou que sofreu lesão química na córnea causada por uma cola de cílios postiços. Parte da cola obstruiu as glândulas oculares e impediu a lubrificação natural do olho.

A atriz e apresentadora contou que no início pensou se tratar de um terçol, mas quando chegou a Nova York, de férias com a família, o olho piorou e ela precisou ir cinco vezes ao oftalmologista.

"Ele disse que estava brabo, que parecia as crateras da lua", contou a atriz. "Foram cinco dias, todo mundo passeava e eu trancada no hotel, sendo que dois dias fiquei sem enxergar. Foi desesperador, um pesadelo", descreveu.

"Felizmente era reversível, mas foi muito assustador para mim", desabafou.

Agora recuperada, Regina mostrou aos seus seguidores sua peregrinação à igreja de Santa Luzia, protetora da visão, para agradecer.

O genro da atriz, João Pedro Januário, se uniu à sogra na peregrinação. Em 2015, ele foi vítima de um acidente com um canhão de papel picado em um show de Ludmilla e perdeu a visão central do olho esquerdo.

"Tudo isso é para vocês tomarem cuidado, a cola de cílio, a maquiagem que foi no olho", alertou Regina.

Leia Também: Solange Almeida planeja ter quinto filho aos 50